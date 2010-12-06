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Dünya

Ahmedinejad Maradona'yı 'İran'a istiyor

Ahmedinejad, Arjantin Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Maradona'nın, İran Milli Takımı'nın başına geçebileceğini söyledi.

06 Aralık 2010 02:00

T24 - İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Arjantin Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Maradona'nın, İran Milli Takımı'nın başına geçebileceğini söyledi.

Nükleer silah ürettiği iddiaları ile batılı ülkelerin gündeminden düşmeyen İran, asıl bombayı yeşil sahalarda patlatmaya hazırlanıyor.

İran gazetesi Ebtekar, manşetten verdiği, "Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad: Maradona milli takımın başına geçebilir" başlıklı haberiyle son günlerdeki spekülasyonlara son verdi.

Habere göre Ahmadinejad, Çin’deki Asya Oyunları’nda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde, Maradona’nın gelecekte İran’ı ziyaret edeceğini söyledi. Gazetecilerin, "Maradona, İran’ın yeni teknik direktörü mü olacak" sorusu üzerine Ahmedinejad, onayladığını gösterir biçimde kafasını salladı.

Maradona, ABD ile iyi ilişkiler içerisinde olmayan Küba lideri Fidel Castro ve Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a olan hayranlığıyla da biliniyor.


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