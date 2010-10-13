-AHMEDİNEJAD LÜBNAN'A GELDİ BEYRUT (A.A) - 13.10.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, resmi ziyareti kapsamında Lübnan'a geldi. Yerel saatle 09:00'da Beyrut'a gelen Ahmedinejad, birlik hükümetindeki Hizbullah'ın milletvekilleri ve 2 bakanının yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından karşılandı. Karşılama töreninde, İran Büyükelçiliğinden yetkililerle İnterpol tarafından aranan ve 2008'de öldürülen Hizbullah lideri İmad Mugniye'nin babası da yer aldı. Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah ile de görüşmesi beklenen Ahmedinejad'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile Beyrut yakınlarındaki Baabda Sarayı'nda bir araya geleceği belirtildi. Havaalanından şehre uzanan yol boyunca iki ülke bayraklarını taşıyan binlerce kişi Ahmedinejad'ı selamladı. Hizbullah, Ahmedinejad'ın bu şekilde karşılanması için çağrıda bulunmuştu. Ahmedinejad, 2005 yılında göreve gelmesinden bu yana Lübnan'ı ilk kez ziyaret ediyor. İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti iki gün sürecek.