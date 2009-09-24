Ahmedinejad konuşmaya başladı, salon boşaldı

iran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın dün akşam BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı 'Yahudi karşıtı' olarak niteleyen ve aralarında Fransız ile ABD'lilerin de bulunduğu çok sayıda delegasyon salonu terk etti.







Fransız diplomatları, İran Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinin delegasyonları arasında varılan kararla delegasyonların Genel Kurul salonunu terk ettiklerini kaydettiler.



ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçiliği'nin açıklamasını okuyan sözcüsü Mark Kornblau da, Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'ın nefret, saldırganlık ve Yahudi karşıtlığıyla dolu konuşma şekline bir kez daha başvurmasının hayalkırıklığı yarattığını söyledi.



Kanada da, Ahmedinecad'ın konuşmasını protesto ettiğini açıkladı.



Ne dedi?

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında, günümüz dünyasına dair uzunu bir konuşma yaparken, ABD ve yahudilere sık sık saldırgan sözler yöneltti.



'Küçük bir azınlığın gelişmiş ağı sayesinde dünyanın büyük bölümünde siyaseti, ekonomiyi ve kültürü yönetmesi, yeni bir kölelik biçimi kurması ve ırkçı hedeflerine ulaşmak amacıyla Avrupa ulusları ve ABD dahil diğer ulusların şerefine leke sürmesi kabul edilemez' diyen Ahmedinecad, ABD'nin savaşmak, kan dökmek, korku ve yıldırmak için binlerce kilometre öteye Irak ve Afganistan'a asker göndermesinin de kabul edilemeyeceğini savundu.



Avrupalı bir diplomat, Ahmedinecad'ın konuşmasını protesto için ABD, Fransa ve Kanada'nın dışında, Büyük Britanya, İtalya, Almanya, Danimarka, Macaristan, Arjantin, Kosta Rika, Uruguay, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın diplomatik heyetlerinin salonu terk ettiklerini belirtti.



Çin: Baskı çözüme katkı sağlamaz

Çin, İran'a yönelik baskıyı artırmanın, bu ülkenin nükleer programından kaynaklanan sorunun çözümüne katkıda bulunmayacağını savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, 'Yaptırımların ve baskıyı artırmanın, sorunların çözüm yolu olmadığına inanıyoruz' diye konuştu ve bu yolun tercih edilmesinin diplomatik çabalara zarar vereceği görüşünü dile getirdi.

Britanya Dışişleri Bakanı David Miliband, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ile Almanya'nın, 1 Ekimde Cenevre'de yapılacak ortak toplantıda İran'dan sorularına 'ciddi bir yanıt' beklediğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de İran'ın nükleer programıyla uluslararası topluma meydan okuması halinde bu ülkeye yönelik yaptırımların 'kaçınılmaz' olabileceğini kabul ederek, Moskova'nın tutumunda Washington'a doğru bir yakınlık işareti vermişti.