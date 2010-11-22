Ahmedinejad: Kızların evlilik yaşı 16 olmalı

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, hızlı nüfus artışı için kızların evlilik yaşının 16 olması gerektiğini söyledi.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, kızların "ideal" evlenme yaşını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Ahmedinejad, "75 milyonluk ülkeyiz ama 150 milyonu besleriz. Hızla çoğalmamız için kızların evlilik yaşı 16 olmalı. Doğum kontol politikası Batı icadı. Kızlar bir an önce evlenip doğurmaya başlamalı." dedi.

Devlet tarafından yayımlanan Cam-i Cem gazetesinin haberine göre, Ahmedinejad "kızlar için evlilik yaşı 16-17, erkekler için de 20 olmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı İran’da şu anda kızların ortalama evlilik yaşının 24-26 arasında olmasını da eleştirdi.

Diğer bazı gazeteler ise cumhurbaşkanının kızlar için en iyi evlilik yaşının 17-18 olduğunu söylediğini yazdılar.

Gazeteler arasındaki bu çelişkinin nereden kaynakladığı konusu açıklığa kavuşmadı ancak İran medyasında bu gibi durumlara sık sık rastlanıyor.

