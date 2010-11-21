Ahmedinejad: Kızınızı 16'sında evlendirin!

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yine tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. İran lideri, kızların 16 yaşında evlenmesini tavsiye etti.





İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, ülkesinde kızların 16 yaşında evlenmesini istediği bildirildi.

Devlet tarafından yayımlanan Cam-i Cem gazetesinin haberine göre, Ahmedinejad "kızlar için evlilik yaşı 16-17, erkekler için de 20 olmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı İran'da şu anda kızların ortalama evlilik yaşının 24-26 arasında olmasını da eleştirdi.

Diğer bazı gazeteler ise cumhurbaşkanının kızlar için en iyi evlilik yaşının 17-18 olduğunu söylediğini yazdılar.

Gazeteler arasındaki bu çelişkinin nereden kaynakladığı konusu açıklığa kavuşmadı ancak İran medyasında bu gibi durumlara sık sık rastlanıyor.





