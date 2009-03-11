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Ekonomi

Ahmedinejad: Kapitalizm çöküşün eşiğinde

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, kapitalizmin çökmek üzere olduğunu belirterek, "Liberal ekonomi ve serbest piyasa başarısızlığa uğramıştır" dedi.

11 Mart 2009 02:00

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, kapitalizmin çökmek üzere olduğunu belirterek, "Liberal ekonomi ve serbest piyasa başarısızlığa uğramıştır" dedi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün temsil ettiği ve 10 bölge ülkesinin katıldığı Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısının açış konuşmasını yapan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, üye ülkelerin aralarındaki ticarette tek para birimi kullanılmasını da önerdi.
Ahmedinejad, "Kapalı sosyalist ekonominin çöküşünden sonra kapitalist ekonomi de çöküşün eşiğine gelmiştir. Liberal ekonomi ve serbest piyasa başarısızlığa uğramıştır" dedi ve Batılı bankalar ve şirketleri kurtarmak için "milyarlarca dolar" harcandığını vurguladı.

Gül ise yaptığı konuşmada, bölge ülkelerinin doğal ve diğer kaynakları sayesinde ekonomik krizi fırsata çevirmeye yetecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Gül, bölge ülkeleri arasında ticareti desteklemek için gümrük tarifelerinin düşürülmesini, ulaşım ve enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini istedi.

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ise ülkesindeki narkotik ticaretinin ekonomiye zarar verdiğini belirterek, ECO üyelerinden destek istedi.

ECO, 1985 yılında İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kurulduktan sonra Afganistan'ın da içinde olduğu yedi bölge ülkesini daha kapsamıştı.

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