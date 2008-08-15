Ahmedinejad İstanbul'u; ordusu Kandil'i vurdu

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İstanbul trafiğini felç eden ziyareti sırasında, İran ordusunun Kandil Dağı'nı top atışı altına aldığı belirtildi. Saldırıyı Talabani'nin sitesi duyurdu.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İstanbul'da bulunduğu sırada İran ordusunun Kandil dağını top atışı altına aldığı belirtildi. Yerel kaynaklar ve Talabani'nin resmi internet sitesi, yaklaşık 1 saat süren top atışından sonra helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptıklarını açıkladı.



Türkiye ve İran'ın terörle mücadele ve PKK konusunda yaptıkları işbirliği devam ederken, uzun süredir İran-Irak sınır bölgesinde sesizliğini koruyan İran ordusunun, dün akşam saatlerinde yeniden PKK'lıların üstlendiği Kandil dağını bombaladığı belirtildi.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İstanbul'da olduğu saatlerde İran ordusu, PKK ve örgütün İran'da faaliyet gösteren kolu PJAK'lıların bulunduğu Kandil Dağı'na yönelik top atışı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesi, Nawdest, Zerge, Dole Koge ve Maredu alanlarına 1 saat süren top atışından sonra helikopterlerin bölgede devriye uçuşu yaptığını belirtiler.



Uzun süredir İran-Irak sınırında sesizliğini koruyan İran ordusunun, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın tamda Türkiye'de olduğu sırada yeniden hareketlenmesi ve Kandil'i bombalaması dikkat çekti.