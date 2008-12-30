Ahmedinejad: İran için sonun başlangıcı

İran lideri Ahmedinejad,"Gazze Şeridi'ne saldırılar İsrail için sonun başlangıcı olacak" ifadesini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının bölgede büyük değişikliklere yol açacağını söyledi. Ahmedinejad, Meclis'te bugün yaptığı konuşmada, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan trajedinin insanlık için büyük bir yara olduğunu belirtti.



İsrail'in uzun süredir Gazze Şeridi'ni ablukaya aldığını ve saldırılar düzenlediğini hatırlatan Ahmedinejad, bölgedeki halka ilaç, gıda ve sağlık hizmeti gibi zorunlu ihtiyaçların ulaştırılmasının İsrail tarafından engellenmesini "insanlık suçu" olarak niteledi.



İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı masum ve savunmasız sivilleri öldürmesini "medeniyetsizlik ve kültürsüzlük" olarak değerlendiren Ahmedinejad, "Bilinmeli ki, İsrail ile açık ya da gizli işbirliği yapanların hepsi cehenneme gidecek ve halklar onları tarihin karanlığına gömecek" dedi.



Ahmedinejad, İsrail ve destekçilerinin her açıdan yolun sonuna geldiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'ne saldırılar İsrail için sonun başlangıcı olacak" ifadesini kullandı.



Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı direnişini öven İran Cumhurbaşkanı, "Filistinliler şimdi cihat ve şehadet meydanında mücadele ediyorlar, aslında bu meydan zafer meydanıdır" diye konuştu.



Bu arada İran, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına yardım yapılması konularında BM ve İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) başta olmak üzere ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki girişimlerini sürdürüyor.



İsrail'in, Haziran 2007'den beri kuşatma altında tutuğu Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında 360'tan fazla kişinin öldüğü ve 1700'e yakın kişinin yaralandığı bildiriliyor.