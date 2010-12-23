-AHMEDİNEJAD: İLİŞKİMİZ KARDEŞCE İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, kardeşçe ve yapıcı olduğunu belirterek, ''Seviye ve hacim olarak iki ülke arasındaki işbirliği her gün gelişiyor. Bu, hem iki ülke, hem bölge ülkeler, hem de dünyanın faydasınadır'' dedi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'de bulunan Ahmedinejad, düzenlediği basın toplantısında konuşmasına ''besmele'' ile başlayarak, bir kere daha Türkiye'yi ziyaret etme fırsatı bulduğu için Allah'a şükrettiğini söyledi. Ahmedinejad, ''Herkesin bildiği gibi kapitalizmin ekonomi ve düşüncesi çıkmaza ve yolun sonuna gelmiştir. Bu fikir ki insanları kurtarma ümidiyle ortaya çıkmıştı ve insanoğlunun menfaatlerini koruma, barış ve refahı getireceği ümidiyle bütün milletlere gelmişti. Bugün yolun sonuna gelmiştir'' diye konuştu. Dünyayı işletmenin birkaç devletin tekeline girdiğine dikkati çeken Ahmedinejad, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir ülkede, ekonomiyi, siyaseti ve kültürü halkın idare etmesi gerekir. Uluslararası alanda da ekonomi, politika ve işletmecilik halkların, devletlerin ve milletlerin işbirliğiyle organize edilmelidir. Ne yazık ki güç, servet ve dünyanın işletme işlemleri birkaç ülkenin ve birkaç özel devletin tekeline girmiştir. Bu tekel, bütün problemlerin, savaşların, tecavüzlerin ve kötülüklerin kaynağı olmuştur. Dünyanın yeni bir fikir, insani bir yola ihtiyacı vardır. Bizim inancımız şu ki, İran milleti ve Türkiye milleti ile bizim bölgedeki ülkelerin kültürünün insanoğlunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir potansiyeli var. Bizim kültürlerimiz dostluk ve adalet üzerine, bütün insan topluluklarının problemlerini çözebilir.'' Ahmedinejad, Türkiye ve İran gibi ülkelerin hızla geliştiğini, yeni ve etkili fırsatların, uluslararası münasebetlerin bu ülkelerin önünde olduğunu belirterek, ''Açık bir gelecek, İran ve Türkiye'nin büyük milletlerine aittir diye düşünüyoruz. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler kardeşçe ve yapıcıdır. Seviye ve hacim olarak iki ülke arasındaki işbirliği her gün gelişiyor. Bu hem iki ülke, hem bölge ülkeler, hem de dünyanın faydasınadır'' şeklinde konuştu. EİT zirvesinin çok güzel neticelerle sonuçlandığını aktaran Ahmedinejad, konukseverliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ve Türk devletine şükranlarını iletti.