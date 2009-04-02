Ahmedinejad ile Chavez'in işbirliği genişliyor

İran ve Venezuela, ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirme ve uluslararası konularda işbirliği kararı aldı.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez başkanlığında Tahran'da yapılan görüşmelerde, başta ticaret ve ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerin geliştirilmesi, yeni işbirliği alanlarının oluşturulması ve uluslararası gelişmeler karşısında ortak hareket edilmesi kararları alındı.



Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Ahmedinejad, Venezuela ile ilişkilerin süratle arttığını belirtti ve "İkili ilişkilerimizi geliştirmenin önünde hiçbir engel yoktur. Uluslararası konularda da tamamen ortak görüşlere sahibiz" dedi.



Tahran-Karakas ilişkilerinin günümüz koşullarında daha bir önem arz ettiğini kaydeden Ahmedinejad, "Devrimci cepheyi oluşturan ilişkilerimiz, iki ülke ve dünya halklarının çıkarını, kardeşliğini ve barışı kapsamaktadır" diye konuştu. Ahmedinejad, "İran-Venezuela arasındaki yapıcı, kardeşçe ve devrimci ilişkilerin diğer milletler için örnek teşkil edebileceğini" söyledi.



Chavez'in ziyaretini önemsediklerini ve yapılan anlaşmalar ile alınan kararların uluslararası arenada etkili olabileceğini belirten Ahmedinejad, "İki halk ve ülke, son zafer kalesi fethedilinceye kadar birbirinin yanında yer alacak" ifadesini kullandı.



Venezuela lideri Chavez de iki ülke arasındaki ilişkilerin uluslararası işbirliğini kapsayacak şekilde yeni bir merhaleye girmesi gerektiğini belirtti.



Küresel mali krize ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Chavez, "Bugünkü durum, ekonomik krizden de öte, kanser hücresi gibi tüm dünyaya yayılan ve halklar arasındaki sosyal ilişkileri etkileyen manevi bir buhrandır" dedi.



Chavez, küresel mali krizin atlatılması için herkesin yeni bir plan dahilinde gücünü birleştirmesi gerektiğini kaydetti. "İki ülke, adil ve birbirini tamamlayacak bir şekilde mevcut ticari ilişkilerini olabildiğince geliştirmeli" diyen Chavez, bugünkü şartların birçok fırsatı da beraberinde

getirdiğini söyledi.



Konuk Devlet Başkanı, Hicri Şemsi takvimine göre 1388. yıla giren İran halkının yeni yılını ve Nevruz Bayramını da kutladı. Venezuela liderinin iki günlük resmi temasları kapsamında diğer üst düzeyyetkililerle de bir araya geleceği belirtildi.

