Ahmedinejad Hizbullah'ın iki numaralı ismiyle görüştü

T24 - Lübnan'a tartışmalı bir ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah tarafından düzenlenen mitingde coşkulu bir kalabalık karşıladı.



İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, mitingin düzenlendiği El Raya stadına gelmesiyle birlikte, onbinlerce kişi, "ABD'ye Ölüm!", "İsrail'e Ölüm!" ve "Ahmedi, Ahmedi" diye bağırdı. Ahmedinejad, daha sonra Hizbullah'ın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kassem ile kucaklaştı. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah da dev ekranda yayınlanan konuşmasında, Ahmedinejad'ın İsrail'in "ortadan kaldırılması gerektiği" yönündeki açıklamalarına destek verdi. Nasrallah, İran Cumhurbaşkanı onuruna düzenlenen mitingde dev ekrandaki konuşmasında, "Batı Ahmedinejad'a sinirleniyor çünkü İsrail'in gayrı meşru olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini açıklayarak doğruları söylüyor" dedi. Hizbullah lideri, Ahmedinejad'ı "direnişçilere ve baskı altındakilere" desteğinden ötürü "değerli ve büyük bir konuk" olarak niteleyerek teşekkür etti. Tartışmalı ziyaretinin ilk gününde kahraman gibi karşılanan Ahmedinejad da Lübnan'ın İsrail'e karşı direnişini övdü. İran Cumhurbaşkanı, Lübnan ziyaretinde yarın güneydeki İsrail sınırına gidecek olması dolayısıyla, ülkedeki Batı yanlılarınca Lübnan'ı İsrail'in karşısında bir "İran üssü" haline getirmeye çalışmakla eleştiriliyor.