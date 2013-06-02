Ahmedinejad helikopter kazası geçirdi

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın helikopter kazası geçirdi. İran'ın resmi ajansı IRNA'nın detaylara yer vermediği haberine göre, Ahmedinejad'ın herhangi bir yara almadığı kaza sırasında pilot, çakılmak üzere olan helikopteri güvenli bir şekilde indirdi.

Yara almadan kurtuldu



Kaza, Ahmedinejad'ın ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgede bulunan karayolu tünelinin açılış törenine katılmak üzere bindiği helikopterde meydana geldi. Pilotun helikopteri başarılı bir şekilde indirdiği ve Ahmedinejad ile yanındakilerin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. İran Devlet Başkanı'nın açılış törenine zamanında yetiştiği kaydedildi