Ahmedinejad, halka Türkçe seslendi

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dün Tebriz’de halka hitaben yaptığı konuşmada, güç ve zorbalık döneminin sona erdiğini ve bunun hiç kimseye yarar getirmediğini söyledi



Yurt içi gezisi çerçevesinde dün gittiği Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde stadyumda toplanan on binlerce kişiye zaman zaman Türkçe seslenen Ahmedinejad, “işgallere, çatışmalara ve savaşlara” değindi, zorbalık, tehdit ve savaşın hiç kimseye yarar getirmediğini söyledi.



“Güç dilini kullanma, kabadayılık ve zorbalık anlayışı, yolun sonuna gelmiştir” diyen İran lideri, büyük güçlere hitaben, “Halkların yanında yer alın, adalet ve dostluk yolunda hareket edin. Bu sizlerin de yararınızadır” dedi.



“İşgalci ve savaşçı ülkelere” seslendiğini belirten Mahmud Ahmedinejad, “İran halkı, sizleri adalete, kardeşliğe, insanlığa hizmete davet ediyor. Sizlere nasihat ediyorum, Filistin, Irak ve Afganistan’dan çıkın” şeklinde konuştu. İran halkının tüm gücüyle hak ve hukukunu savunacağını kaydeden Ahmedinejad, “Halkımız, hakkını gaspa yeltenecek her eli kıracak” diye tehditler de savurdu.



Bölgede yaşayanların, her alanda yetiştirdiği büyük insanlarla ülkeye eşsiz hizmetlerde bulunduğunu anlatan Ahmedinecad, Irak Baas rejimi eliyle açılan savaşta bölge halkının gösterdiği kahramanlıkları da övdü.