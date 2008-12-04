T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad, halka Türkçe seslendi

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dün Tebriz’de halka hitaben yaptığı konuşmada, zaman zaman Türkçe konuştu.

04 Aralık 2008 02:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dün Tebriz’de halka hitaben yaptığı konuşmada, güç ve zorbalık döneminin sona erdiğini ve bunun hiç kimseye yarar getirmediğini söyledi

Yurt içi gezisi çerçevesinde dün gittiği Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde stadyumda toplanan on binlerce kişiye zaman zaman Türkçe seslenen Ahmedinejad, “işgallere, çatışmalara ve savaşlara” değindi, zorbalık, tehdit ve savaşın hiç kimseye yarar getirmediğini söyledi.

“Güç dilini kullanma, kabadayılık ve zorbalık anlayışı, yolun sonuna gelmiştir” diyen İran lideri, büyük güçlere hitaben, “Halkların yanında yer alın, adalet ve dostluk yolunda hareket edin. Bu sizlerin de yararınızadır” dedi.

“İşgalci ve savaşçı ülkelere” seslendiğini belirten Mahmud Ahmedinejad, “İran halkı, sizleri adalete, kardeşliğe, insanlığa hizmete davet ediyor. Sizlere nasihat ediyorum, Filistin, Irak ve Afganistan’dan çıkın” şeklinde konuştu. İran halkının tüm gücüyle hak ve hukukunu savunacağını kaydeden Ahmedinejad, “Halkımız, hakkını gaspa yeltenecek her eli kıracak” diye tehditler de savurdu.

Bölgede yaşayanların, her alanda yetiştirdiği büyük insanlarla ülkeye eşsiz hizmetlerde bulunduğunu anlatan Ahmedinecad, Irak Baas rejimi eliyle açılan savaşta bölge halkının gösterdiği kahramanlıkları da övdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24