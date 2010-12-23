-AHMEDİNEJAD GÜL'ÜN DİRAYETİ VE YETENEKLERİNDEN EMİN İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığına seçilmesiyle ilgili olarak "Türkiye Cumhurbaşkanı Gül'ün dirayeti ve yetenekleri sayesinde, kendilerinin başkanlığı döneminde EİT'in tüm üyelerinin samimi işbirliğiyle uzun vadeli hedeflerinin gelişmesi, kalkınması ve tahakkukundan emin olduğumu belirtmek isterim" dedi. Ahmedinejad, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Gül'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, kendisinin EİT yeni dönem başkanlığına seçilmesinin Türkiye Cumhuriyeti ve milletine hayırlı olması temennisinde bulundu. Tahran Zirvesi'nden bu yana iki seneden az süre geçtiğini, geçen süre içerisinde yapıcı çalışmalar ve kapsamlı işbirliği örnekleri gözlendiğini ifade eden Ahmedinejad, bu süre boyunca üye ülke bakanları ve yüksek temsilcileri düzeyinde ticaret, yatırım, taşımacılık, iletişim, enerji, maden, çevre, tarım, turizm, insan kaynakları ve sağlık gibi alanlarda çok sayıda toplantı ve temas gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda çeşitli projelerin uygulamaya geçtiğini anlattı. Ahmedinejad, bunları, destek sigorta şirketinin 30 milyon dolarlık ana sermaye ile kuruluş çalışmalarını başlatması, transit taşımacılık alanındaki prensip anlaşmalarının çerçevesinin belirlenmesi, uluslararası raylı taşımacılık koridorlar haritasının nihaileşmesi ve kara taşımacılık koridorlar haritasının sonuçlanmak üzere olması, üye ülkelerin posta sistemlerinin birbirine bağlanması, elektrik ve enerji, tohum pazarları, sağlık alanlarında işbirliği ve istatistik programlarının düzenlenmesi olarak sıraladı. EİT'in geniş kapsamlı işbirliği çalışmaları açısından yüksek potansiyel ve uygun bir zemine sahip olduğunu söyleyen Ahmedinejad, "Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dirayeti ve yetenekleri sayesinde, kendilerinin başkanlığı döneminde EİT'in tüm üyelerinin samimi işbirliğiyle uzun vadeli hedeflerinin gelişmesi, kalkınması ve tahakkukundan emin olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.