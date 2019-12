Ahmedinejad: Gel, erkek erkeğe konuşalım!

T24

Devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Ahmedinejad, "Eylül'de BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'a gideceğim. Obama ile en iyi çözümü medyanın önünde görmek ve dünya sorunlarını rahatça konuşmak için yüz yüze, erkek erkeğe masaya oturmaya hazırım. Bush yönetimi ile de New York'ta görüşmeler yapmak istemiştik. Her yıl New York'ta medya mensupları önünda konuşmaya hazır olduğumuzu ilan ettik, ama görüşmeden korktuğunu gördük."Ülkesinin nükleer faaliyetlerine karşı çıkartılan yaptırım kararlarıyla dalga geçen İran lideri, saldırı tehditlerine de meydan okudu:"İsrail sahibinin yolda itmek zorunda kaldığı bozuk bir otomobil gibi. Ne israil ne de onlardan büyük olanlar, tehdit olarak dikkate alınmaya değmez."