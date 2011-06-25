-AHMEDİNEJAD: FAKİRLİK, AYRIMCILIK TERÖRİZMİN ASIL NEDENİ TAHRAN (A.A) - 25.06.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ''fakirlik, ayrımcılık, diğer insanları ve milletleri aşağılamanın, terörizmin asıl nedenleri olduğunu'' belirterek, ''terörizm tehdidine karşı tüm insanların el ele vermesi gerektiğini söyledi. Ahmedinejad, Tahran'da bugün başlayan Uluslararası Terörizmle Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada, terörizmin bugünkü boyutlarının geçmişle kıyaslanamayacak duruma geldiğini ve terörizmin neden olduğu zararların kolayca telafi edilemeyeceğini belirterek, bütün milletler ve ülkelerin terörizm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, bu tehditle mücadelede tüm dünyanın işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi. Ahmedinejad, ''Şeytanın takipçileri, zorbalar ve gerçeklerden sapanlar, kendi gayri insani hedeflerine ulaşmak için terörizme başvuruyorlar'' diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yakın tarihte farklı türlerdeki terörizmin temellerinin atıldığını belirterek, ''Bunlardan en belirgini, örgütlü bir şekilde sahte ve işgalci siyonist rejimin dayatılmasıdır'' dedi. ''Siyonistler, ırkçılığı yayarak terörizmi kurumsallaştırdılar'' diyen Ahmedinejad ''Uluslararası siyonizm örgütleri ve şebekeleri gerekli gördükleri her yerde terörizmden yararlanıyor'' ifadelerini kullandı. Ahmedinejad, radikal ve aşırıcı düşünceleri cahil ve bilgisiz insanlar arasında yayarak onları suistimal etmenin de diğer bir terörizm türü olduğunu söyledi. Başka bir ülkeyi işgal için kendi ülkesinde terörizme başvurmanın da terörizmin diğer bir türü olduğunu kaydeden Ahmedinejad, ''11 Eylül saldırıları ile soykırım macerasının buna örnek olduğunu'' ileri sürdü. ''İsrail için nefes alabileceği bir ortam yaratmak, Orta Doğu'da güvensizliği artırmak, Amerikan kamuoyunun dikkatlerini başka yöne çekmek ve sermayedarların cebini doldurmak için 11 Eylül'ün tezgahlandığına inanıldığını'' ileri süren Ahmedinejad, ''Soykırım ve 11 Eylül'ün kara kutusu açılırsa birçok gerçek aydınlığa kavuşacak'' diye konuştu. Terörizmin dünya genelinde yayılmasında, gelir dağılımındaki adaletsizlik, zengin-fakir arasındaki uçurum, dünyaya hakim olan materyalist düşünce ile siyasi ve iktisadi sistemlerin iflasının etkili olduğunu belirten Ahmedinejad, bugünkü mevcut sistemlerin, dünyadaki sorunların asıl nedeni olduğunu ve çözüm üretemediklerini söyledi.