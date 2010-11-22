-AHMEDİNEJAD ESKİ ARABASINI MÜZAYEDEYE KOYACAK TAHRAN (A.A) - 22.11.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesindeki dar gelirlileri konut edindirme projesine para toplamak amacıyla 1977 model Peugeot 504 marka otomobilini uluslararası müzayedeye koymaya karar verdi. İran devlet televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Sosyal İşler Bakanı Sadık Mesuli, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Mehr konut projesine yardım için otomobilini satışa çıkarmaya karar verdiğini belirterek, "Otomobil uluslararası açık artırmaya koyulacak. Fiyatını ise daha sonra açıklayacağız" dedi. Ahmedinejad, 2005'te iktidara geldiği sırada yaptığı servet beyanında, Tahran'ın mütevazi bir semtinde 155 metrekare genişliğinde bir apartman dairesi ile 1977 model beyaz bir Peugeot 504 marka otomobile sahip olduğunu bildirmişti. Mehr projesi, tüm İran'da devlet tarafından ücretsiz sağlanacak arazilerde, bir milyon toplu konutun kooperatifler aracılığıyla inşasını öngörüyor. Düşük faizli kredilerle ucuza satılacak konutlar sayesinde dar gelirlilerin ev sahibi yapılması hedefleniyor. Ahmedinejad'ın ilk görev süresi içinde 3,7 milyon aile bu konutlar için başvuruda bulunmuş, aralarından bir milyonu seçilmişti. 2010 başında İran hükümeti, ilk 525 bin konutluk projenin inşası için sözleşme yapıldığını açıklamıştı.