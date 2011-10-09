T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad Erdoğan'a başsağlığı diledi TAHRAN (A.A)

09 Ekim 2011 02:16

-Ahmedinejad Erdoğan'a başsağlığı diledi TAHRAN (A.A) - 08.10.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu. İran Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Ahmedinejad'ın bugün Erdoğan'ı arayarak annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatından dolayı başsağlığı dilediğini açıkladı. Ahmedinejad'ın, görüşmede Başbakan Erdoğan'a sabır, annesine de yüce Allah'tan rahmet dilediği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi de Başbakan Erdoğan'a başsağlığı mesajı göndermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24