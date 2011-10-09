-Ahmedinejad Erdoğan'a başsağlığı diledi TAHRAN (A.A) - 08.10.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu. İran Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Ahmedinejad'ın bugün Erdoğan'ı arayarak annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatından dolayı başsağlığı dilediğini açıkladı. Ahmedinejad'ın, görüşmede Başbakan Erdoğan'a sabır, annesine de yüce Allah'tan rahmet dilediği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi de Başbakan Erdoğan'a başsağlığı mesajı göndermişti.