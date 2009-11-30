Ahmedinejad elçiliği sopayla ele geçirdi

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın 1984 yılında İran'ın Londra Büyükelçiliğini ele geçiren İslam rejimi karşıtı göstericileri sopayla dövdüğü iddia edildi.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın 1984 yılında İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri yapan rejim karşıtı protestoculara bağırırken çekilmiş fotoğrafı yayımlandı. İngiliz Daily Mail gazetesi, fotoğrafı yayımlanan kişinin şu anda görev yapan Ahmedinejad'a çok benzediğini söyledi.



Ahmedinejad'ın 1984'te Londra'da İran İslam rejimi karşıtlarıyla mücadeleye kendisini adadığı, hatta elçilik penceresinden "Çok yaşa Humeyni" pankartı altında aşağıda gösteri yapan "Laiklik yanlılarına" ateşli bir şekilde bağırdığı iddia edildi.



Elçiliği sopayla ele geçirdi



O dönem Daily Mail'de yayınlanan bu fotoğrafı gören muhabirler hemen konuyla ilgili araştırma yaptı ve o gün İran elçiliğinin İslam devrimi muhalifleri tarafından basıldığını, ardından o zamanlar bir "diplomat" olan Ahmedinejad ve diğer İslam devrimi yandaşlarının sopalarla yeniden elçiliği ele geçirerek göstericilere işkence yapıp İran'daki akrabalarının isimlerini elde ettiklerini belirledi.



Yayımlanan fotoğrafda ise Ahmedinejad, balkona çıkıp, "Eylemcilerin işini bitirdik" mesajını veriyor.



Fotoğraf analiz edildi



Daily Mail bu kişinin gerçekten Ahmedinejad olup olmadığını anlamak için İran Cumhurbaşkanı'nın şimdiki fotoğraflarıyla birlikte polisin sık sık yardım aldığı Omni Perception adlı fotoğraf analizi yapan kuruma verdi. Gelen rapor tüm fotoğraflardaki kişinin aynı kişi olduğu yönündeydi.