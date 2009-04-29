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Dünya

Ahmedinejad da "Yes, we can" diyor

29 Nisan 2009 16:50



İran'da haziranda yeniden cumhurbaşkanı seçilmeyi amaçlayan Ahmedinejad, ABD Başkanı Obama'nın zaferinden epey etkilenmiş gibi. İran lideri, seçim kampanyası için Obama'nın sloganını seçti.

Popülerliği tüm dünyayı saran ABD Başkanı Barack Obama, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad için de ilham kaynağı oldu.

Obama'nın zeytin dalı uzatmaya giriştiği ABD'nin 'kadim düşmanı' İran lideri, 12 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken, ABD Başkanı'nın seçim sloganından feyz aldı.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilmek isteyen Ahmedinejad kampanya sloganı olarak Obama'nın "Evet, yapabiliriz" sloganını Farsçaya uyarlayarak tercih etti.

İran lideri seçim kampanyası için hazırlanan videosunda, üzerinde meşhur beyaz ceketiyle bir kara tahtaya yazılmış Farsça 'Ma Mitavanim' (Yapabiliriz) sloganını gösteriyor.

Video öğrencilere yönelik olarak hazırlanmış ve İran liderinin üniversitede okutman olduğu döneme işaret ediyor.

Videonun ve slogan seçiminin, Obama'nın yeni 'İran açılımına' ve Türkiye ziyaretinde 'ABD'nin İslam ile savaşta olmadığını' söyleyip kendi ailesinde de Müslümanlar olduğunu vurguladığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Videoda ayrıca Ahmedinejad'ın Tahran'da ve çevresinde düzenlediği mitinglerden alınan görüntülerle bir kolaj yapılmış. Bir başka video da İran genelinde yaptığı ziyaretlerden derlenmiş.

İran liderinin dört yıl önceki seçim zaferinde, kendisini yoksullara yakın bir halk adamı olarak lanse eden kampanya videosunun büyük katkısı olmuştu.

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