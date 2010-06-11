Ahmedinejad Çin-İran ilişkilerini övdü

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Ahmedinejad, fuarda İran pavyonunda yaptığı konuşmada, "daha iyi bir dünyanın" inşasını umut ettiğini belirterek, "İnsanoğlunun en eski medeniyetlerinin sahipleri, iki büyük ülke Çin ve İran, bu hayali gerçekleştirmek için yan yana durabilir" dedi.





Ahmedinejad konuşmasında, ABD gibi bazı ülkelerin davranışlarının çok adaletsiz olduğunu belirterek, nükleer güce sahip ülkelerin, başkalarının barışçıl amaçlı nükleer enerjiyi bile kullanmasına izin vermezken, bu ülkelerden bazılarının geçmişte atom bombaları kullandıklarını kaydetti.