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Dünya

Ahmedinejad Çin-İran ilişkilerini övdü

Ahmedinejad, BM'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını desteklemesini önemsemeyerek Çin ile İran arasındaki ilişkileri övdü.

11 Haziran 2010 03:00

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Şanghay'da EXPO 2010 Dünya Fuarı'nı ziyareti sırasında, Çin'in, BM'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını desteklemesini önemsemeyerek, iki ülke arasındaki ilişkileri övdü.


Ahmedinejad, fuarda İran pavyonunda yaptığı konuşmada, "daha iyi bir dünyanın" inşasını umut ettiğini belirterek, "İnsanoğlunun en eski medeniyetlerinin sahipleri, iki büyük ülke Çin ve İran, bu hayali gerçekleştirmek için yan yana durabilir" dedi.


Ahmedinejad konuşmasında, ABD gibi bazı ülkelerin davranışlarının çok adaletsiz olduğunu belirterek, nükleer güce sahip ülkelerin, başkalarının barışçıl amaçlı nükleer enerjiyi bile kullanmasına izin vermezken, bu ülkelerden bazılarının geçmişte atom bombaları kullandıklarını kaydetti.

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