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Dünya

Ahmedinejad, Castro ile görüştü HAVANA (A.A)

12 Ocak 2012 19:36

-Ahmedinejad, Castro ile görüştü HAVANA (A.A) - 12.01.2012 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Küba lideri Fidel Castro ile biraraya geldi. İran'ın nükleer programı konusunda Küba yetkililerinin desteğini alan Mahmud Ahmedinejad, basına yaptığı açıklamada, ''Komutan Fidel Castro ile çok iyi görüş alışverişinde bulunduklarını, birçok konuyu ele aldıklarını ve Castro'nun sağlığını iyi gördüğüne sevindiğini'' belirtti. Ahmedinejad, ''Castro'nun, bölgesel, küresel ve uluslararası konuları çok yakından takip ettiğini gördüklerini'' kaydetti. Küba Devlet Başkanı Raul Castro da bugün basına yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın ziyaretinin ''iyi ve verimli'' olduğunu açıkladı. Kübalı yetkililerin yayımladığı resmi bildiride, iki liderin dün de, ülkelerinin ''barışı, uluslararası hukuku ve BM yasalarının ilkeleri ile tüm ülkelerin nükleer enerjiyi barışçı amaçlar için kullanması hakkını savunma'' yönündeki taahhütlerini dile getirdikleri kaydedildi. Bu arada Ahmedinejad'ın, son durağı Ekvador'a gitmek için Küba'dan ayrıldığı bildirildi.

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