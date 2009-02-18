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Dünya

Ahmedinejad: Büyük güçler siyasetlerini değiştirsin

İran Cumhurbaşkanı, büyük güçlerden, mevcut siyasetlerini değiştirmelerini istedi; ABD ve AB'yi eleştirdi

18 Şubat 2009 02:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "dünya yönetiminde söz sahibi olma iddiasındaki büyük güçlerden mevcut siyasetlerini değiştirmelerini" istedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Ahmedinejad, yurt gezileri kapsamında gittiği Yezd kentinde halka hitaben yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri ve ABD'yi eleştirdi.

Ahmedinejad, "büyük ve zorba güç" olarak nitelediği ABD ve müttefiklerine hitaben, "Siz dünyayı yönetmeye layık değilsiniz. Dünyadaki güvensizliğin asıl sorumlusu sizsiniz" ifadesini kullandı.

AB ve ABD'ye, "Durumunuzu düzeltin ve siyasetlerinizde köklü değişiklikler yapın" tavsiyesinde bulunan Ahmedinejad, "Niçin BM'yi asli vazifesini yerine getiremez konuma düşürdünüz ve kendi diktatörlüğünüz için bir araca dönüştürdünüz" diye sordu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırlar karşısında Batı'nın tavrını da eleştiren Ahmedinejad, "Bütün halklar, siyonist rejimin Gazze'deki katliamını kınadı. Siz niçin adam öldüren ve katliam yapan İsrail'i desteklediniz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, propaganda gücü ile ekonomik ve askeri güce sahip olanların, dünyada daha fazla hak sahibi olma düşüncesinde olduğunu söyledi.

Ahmedinejad, hiç kimsenin zorba güçlere, başkalarının işine karışma ve kendilerini dünyanın lideri görme izni vermediğini kaydetti. (AA)

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