Ahmedinejad, Brezilya'nın arabuluculuğunu kabul ediyor

T24-



Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Ahmedinejad, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile yaptığı bir konuşmada, Brezilya'nın arabuluculuğuna prensipte hazır olduğunu söyledi.



Brezilya'nın, uranyum takasına ilişkin İran ve Batı arasında arabuluculuk teklifinde mi bulunduğu ya da yeni bir öneri mi sunduğu konusunda açıklama yapılmadı.



Arabuluculuk için Türkiye'nin de adı geçiyordu.



Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın gözden geçirme toplantıları için New York'ta bulunan Ahmedinejad konuda bir açıklama yapmıştı. İran Cumhurbaşkanı "Başbakan Erdoğan da Brezilya Devlet Başkanı Silva da İran'a gelecek, kendileriyle konuşacağız" demişti.



Geçtiğimiz günlerde Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim Tahran'a yaptığı gezide, İran'la Batı arasındaki nükleer krizin çözülmesi için ülkesinin Türkiye ile birlikte çalışabileceğini söylemişti.



Brezilyalı Bakan, İran'ın düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumu yakıt üretimi için Rusya ve Fransa'ya göndermesi önerisinin de yeniden gözden geçirilebileceğini ve takasın Türkiye topraklarında yapılmasını da desteklediğini duyurmuştu.