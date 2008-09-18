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Dünya

Ahmedinejad: BM, ABD'den taşınsın

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinin ABD'den taşınmasını istedi.

18 Eylül 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM Genel Merkezi'nin ABD'den taşınmasını istedi. Ahmedinejad, devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "BM, liderlerin özgürce gidip görüşlerini açıklayabileceği tarafsız bir ülkeye taşınmalı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad başkanlığındaki İran heyetinin, 25 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurul toplantısına katılmak için yaptığı vize başvurusuna ABD tarafından henüz cevap verilmedi.

>> Ahmedinejad'ın ABD vizesi yine gecikti

İran, heyetin BM'deki temaslarını ve görüşmelerini belirsiz kılmak için vize talebinin kasıtlı olarak son dakikaya kadar bekletildiğini savunuyor. Washington yönetimi, İran heyetinin geçen yılki vize müracaatına da son anda olumlu cevap vermişti.

Son BM Genel Kurulunda konuşan Ahmedinejad, ABD Başkanı George W. Bush'u dünya sorunlarını canlı televizyon programında tartışmaya davet etmiş, ancak olumsuz cevap almıştı.

Ahmedinejad'ın, 11 Eylül terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı ziyaret etme ve çelenk koyma talebi de güvenlik gerekçesiyle kabul edilmemişti.

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