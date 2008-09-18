Ahmedinejad: BM, ABD'den taşınsın

>> Ahmedinejad'ın ABD vizesi yine gecikti

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad başkanlığındaki İran heyetinin, 25 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurul toplantısına katılmak için yaptığı vize başvurusuna ABD tarafından henüz cevap verilmedi.İran, heyetin BM'deki temaslarını ve görüşmelerini belirsiz kılmak için vize talebinin kasıtlı olarak son dakikaya kadar bekletildiğini savunuyor. Washington yönetimi, İran heyetinin geçen yılki vize müracaatına da son anda olumlu cevap vermişti.Son BM Genel Kurulunda konuşan Ahmedinejad, ABD Başkanı George W. Bush'u dünya sorunlarını canlı televizyon programında tartışmaya davet etmiş, ancak olumsuz cevap almıştı.Ahmedinejad'ın, 11 Eylül terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı ziyaret etme ve çelenk koyma talebi de güvenlik gerekçesiyle kabul edilmemişti.