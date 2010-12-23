Ahmedinejad: Biz artık nükleer bir gücüz

T24- İstanbul’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad gelecek ay yine İstanbul’da düzenlenecek Batı ile nükleer pazarlık görüşmeşleri öncesi önemli mesajlar verdi. Ahmedinejad, “30 yıldır Batının uyguladığı ambargo politikası ve çatışmacı süreç bizi bu noktaya getirdi. Ve biz artık nükleer gücüz” diye konuştu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı oldukça uzun tutan Ahmedinejad, gelecek ay yine İstanbul’da düzenlenecek Batı ile nükleer pazarlık görüşmeşleri öncesi önemli mesajlar verdi.

Ahmedinejad, Batıda uzun süredir devam eden İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili tartışmalara nokta koydu: İran artık nükleer bir güçtür.

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi.

NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu toplantıdan şu notlarla çıktı:

Ahmedinejad, her basın toplantısında manşetlik bir şey söyler ve bu kez de öyle oldu: İran artık nükleer bir güçtür.

Ahmedinejad, Batıda çok tartışılan konuyla ilgili şunları da ekledi: 30 yıldır Batının uyguladığı ambargo politikası ve çatışmacı süreç bizi bu noktaya getirdi. Ve biz artık nükleer gücüz.



İlki geçen ay Cenevre’de yapılan ve ikincsi Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek olan nükleer pazarlık zirvesi öncesi konşan Ahmedinejad, "Biz artık bu konuyla ilgili çatışmadan kaçınmak ve konuyu işbirliğiyle sonuçlanırmak istiyoruz. Türkiye’nin katıkısı büyük olacak. İstanbul’da kazan kazan formülünün hayata geçeceğini ve işbirliğiyle son bulacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin çabasını destekliyorum" diyen Ahmedinejad’ın cevap vermediği soru ise, "Türkiye’den arabuluculuk bekliyor musunuz?" oldu.



"30 yılda bizi bu noktaya getirdiler. Uluslararası kurallara uyduk ama onlar yada dışı davranarak bizi bu noktaya getirdiler" diyen Ahmedinejad, NATO'nun füze kalkanı projesiyle ilgili soruya da, "Binlerce füze ve atom bombası olsa bile Türkiye - İran ilişkilerini kimse bozamaz" yanıtını verdi.