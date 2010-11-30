Ahmedinejad: Belgeler şeytan işi

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Wikileaks'in belgelerinde ortalığı karıştıracak nitelikte



Ahmedinejad, yayınlanan belgelerin ABD hükümetinin bir komplosu olduğunu kaydederek, belgenin içeriğinde bulunan ifadelerin, İran'ın Arap komşularıyla olan ilişkilerine zarar veremeyeceğini kaydetti.Tüm komşu ülkelerle dost olduklarını kaydeden İran lideri, şeytansı eylemlerin bu dostluğu bozamayacağını kaydetti.Wikileaks'in yayınladığı belgelerde Arap devletlerinin İran'a karşı ABD'nin yanında durduğuna dair ciddi ifadeler yer alıyor..Dün gece Wikileaks tarafından yayınlanan belgeler Müslüman ülkelerin nasıl bölündüğünü de çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Belgelerde, Suudi yetkililerin ABD'ye İran'ı vurması için ciddi uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Adil el Cubeyr 2008’de Amerikalılara, “Kral, size yılanın başını kesmenizi söylüyor” demiş.Ürdün ve Bahreynli yetkililer de İran’ın nükleer programının, askeri müdahale de dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun durdurulmasını istiyor.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısırlı liderler İran’dan “şer”, “varoluşsal tehdit” ve “bizi savaşa götürecek bir güç” olarak söz etmiş.Bu arada Suudilerin ABD'yi, bölgede bulunan İran dışındaki diğer Körfez ülkelerine karşı da kışkırttığı belirtiliyor. Bir Suudi yetkili yapılan bir toplantıda verdiği raporda İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulmaması halinde diğer Körfez ülkelerinde nükleer silaha sahip olma konusunda cesaretleneceği kaydediliyor...