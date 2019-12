-AHMEDİNEJAD: BELGELER İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEYECEK TAHRAN (A.A) - 29.11.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Wikileaks tarafından açıklanan belgelerin bölge ülkeleriyle ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. Ahmedinejad, düzenlediği basın toplantısında, bazı Arap ülkelerinin ABD'den, nükleer programına son vermesi için İran'a hava saldırısı düzenlemesini istediği şeklinde bilgiler içeren belgelerin "fesat karıştırmaya" yönelik olduğunu belirterek, "Bu belgelere hiç değer vermiyoruz" dedi. Bunların hukuki bir değeri olmadığını söyleyen Ahmedinejad, "İran ve bölge ülkeleri dosttur. Bu tür arabozuculukların ülkeler arasındaki ilişkiler üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır" diye konuştu. Bilgilerin sızdırıldığını düşünmediklerini belirten Ahmedinejad, bunun İran ve Arap komşularının arasını bozmak için ABD tarafından "organize edilen" bir girişim olduğunu savundu. Dünyadaki ABD büyükelçiliklerinden gönderilen 250 binden fazla mesajda yer alan bilgilerin aktarıldığı belgelere göre, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap liderleri, ABD'den İran'a, nükleer programına son vermesi için hava saldırısında bulunmasını istemişti. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ve İranlı bir nükleer bilimcinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı saldırılara da değinen Ahmedinejad, saldırıyla ilgili olarak ABD ve batılı hükümetleri suçladı. Ahmedinejad, cinayetin arkasında "hiç şüphesiz Siyonist rejimin ve batılı hükümetlerin eli var" ifadesini kullandı. -"KADDAFİ UKRAYNALI HEMŞİRE OLMADAN SEYAHAT ETMİYOR" Belgelerde, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "sarışın ve güzel" Ukraynalı hemşiresi olmadan seyahat etmeyi sevmediği ve deniz üzerinden uçmaktan ya da yüksek katlı binalarda oturmaktan nefret ettiği öne sürüldü. Belgeler arasında yer alan 29 Eylül 2009 tarihli yazışmada, Kaddafi'nin uzun uçuşlardan ve deniz üzerinde uçmaktan nefret etmesinin, BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelişinden önce personeli açısından büyük lojistik sıkıntıya neden olduğu ifade edildi. Bu mesaja göre, bazı büyükelçilik yetkilileri, Kaddafi ve 38 yaşındaki hemşire Galina Kolotnitska arasında bir ilişki olduğunu söylerken, Kaddafi'nin güven duyduğu bir grup insana "saplantı derecesinde bağımlı olduğu" iddia ediliyor. Belgelerde, Kaddafi'nin uçağına geç kalan Ukraynalı hemşirenin, uzun yolculukları sevmediği için New York'a gitmeden önce Portekiz'de mola veren Kaddafi'ye katılabilmesi amacıyla Libya hükümeti tarafından özel bir uçak kiralandığı da belirtildi. Muammer Kaddafi'nin ayrıca bu ziyareti sırasında kendisine yapılan karşılamadan hiç memnun olmadığı, buna misillemede bulunma ve ülkesinin sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'ya gönderme sözüne uymama tehdidi savurduğu da belgelerdeki iddialar arasında yer aldı. -ALMANYA: ABD İLE İLİŞKİLER SAĞLAM Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, WikiLeaks adlı internet sitesinde gizli Amerikan diplomatik yazışmalarının yayımlanmasının ardından ABD ile ikili ilişkilerin sağlam olduğunu açıkladı. Sözcü Seibert bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin sağlam olduğunu ve bu yayınlardan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmediğini belirtti. Seibert, "iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin bu tür yayınlarla ciddi bir şekilde sarsılamayacak kadar güçlü olduğunu" kaydetti. Yazışmalarda saldırgan ve şımarık olmakla eleştirilen Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de gizli belgelerin açığa çıkmasını üzücü bir olay olarak nitelendirerek, şimdi ortaya çıkan çok sayıda gizli bilgiden kaynaklanacak zararın büyüklüğünün şimdiden tahmin edilemeyeceğini söyledi. Almanya'nın ve diğer müttefik ülkelerin güvenliğinin bu olaydan olumsuz yönde etkilenmemesini dilediğini ve bu olay nedeniyle ikili ilişkilerin bozulmayacağını ifade eden Westerwelle, "Amerikan yönetimi ile sıkı ve dostane bir şekilde çalışıyoruz. Bu böyle de kalacak" dedi. Genel başkanlığını yaptığı Hür Demokrat Parti'den (FDP) bir kişinin Alman hükümeti içinde yaşananları Amerikalılara anlattığına ilişkin iddiayı da reddeden Westerwelle, tüm parti çalışanlarına büyük güven duyduğunu kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andreas Peschke, söz konusu yayınlarla Almanya'nın ya da müttefik ülkelerin güvenliğinin tehlikeye girebileceği uyarısında bulunarak, bunu Alman hükümetiyle ilgili belgeleri değil daha çok Ortadoğu ve Asya ülkeleri hakkındaki belgeleri gözönünde bulundurarak söylediğini belirtti. Bu arada Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, yazışmaların yayınlanmasını kınayarak, WikiLeaks adlı internet sayfasına abartılı bir ilgi gösterildiğini ifade etti. Amerikalı diplomatların Alman üst düzey politikacılar hakkında eleştiri olarak neler yazdıklarını okumaya niyeti olmadığını kaydeden Schaeuble, eski Doğu Alman İstihbarat Teşkilatı STASI'nin bile kendisi hakkında neler yazdığını bugüne kadar okumadığını sözlerine ekledi. Söz konusu yazışmalarda eleştirilen Alman Ekonomik İşbirliği Bakanı Dirk Niebel de ikili ilişkilerin bozulamayacak kadar sağlam olduğunu ifade ederek, yazışmalarda saldırgan ve şımarık olarak nitelendirilen Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin pozisyonunun bu nedenle zayıfladığına inanmadığını söyledi. Niebel, konunun bu kadar abartılmasını anlayamadığını da belirterek, burada asıl önemli olan olayın, gizli belgelerin güvenliğinin sağlanamaması olduğunu kaydetti. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, hükümetlerin diğer hükümetler hakkında rapor tutmasının doğal olduğunu, bunun gelecekte de devam edeceğini belirterek, asıl önemli sorunun gizli belgelerin güvenliği olduğunu söyledi. Partinin diğer eşbaşkanı Claudia Roth, her zaman açıklık ve saydamlıktan yana oldukları için, diplomasi duvarının bir parça yıkılmasını doğru bulduğunu ifade etti.