Ahmedinejad: Atom bombasına ihtiyacımız yok

T24 -

'Güçlü bulgular'

'Savaş piknik değil'

Ahmedinejad, İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre, ABD hükümetini İran'la bir ihtilafa girerlerse ''pişman olacakları'' yönünde uyardı.Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu hafta yayımlayacağı raporunda İran'ı gizlice nükleer silah üretmeye çalışmakla suçlaması bekleniyor.Pazar günü İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, İran'a bir saldırı olasılığının giderek arttığını söylemişti.İran hükümeti öteden beri nükleer programının sivil amaçlı olduğunu söylüyor.Ahmedinejad, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano'yu ABD'nin bir kuklası olmakla suçladı ve ''Bu kişi Amerika ve müttefiklerinin nükleer silahları hakkında bir rapor yayımlamaz.'' diyerek eleştirdi.Devlet televizyonunun bildirdiğine göre, ''Amerika karşısına İran ulusunu almak istiyorsa, İran'ın vereceği tepkiden kesinlikle pişman olacaktır.'' diyen Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ''İran halkına baskı uygulayarak dünyadaki durumu değiştireceklerini düşünenler yanılıyorlar.'' diye devam etti.Atom bombasına ihtiyaçları olmadığını söyleyen İran lideri, ülkesinin mantıklı ve düşünceli hareket edeceğini kaydetti.Batılı diplomatlar, Viyana merkezli Atom Enerjisi Kurumu'nun raporunda İran'ın nükleer silah programı yürüttüğü iddialarını doğrulayan güçlü bulguların yer alacağını belirtiyor.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran'ın nükleer tesislerini vurmayı planladıkları söylentisi ile arasına mesafe koydu ve ''Savaş bir piknik değildir. Biz savaşmak istemiyoruz.' açıklamasında bulundu.Barak'ın Salı günü yaptığı bu açıklamadan bir gün önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a yönelik bir askeri harekatın ''önceden kestirilemeyen sonuçlara gebe çok ciddi bir hata'' olacağı uyarısında bulunmuştu.Rus bakan, İran'ın nükleer programı tartışmasında tek çözüm yolunun füze saldırıları değil, diplomasi olduğunu söyledi.