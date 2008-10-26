Ahmedinejad 'aşırı çalışma' yorgunu

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın hastalandığı iddiası birkaç gündür dünya basınını meşgul ediyor. İran kaynaklarına göre İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad aşırı çalışmaktan kaynaklanan hafif bir rahatsızlık geçiriyor ve kısa süre içinde görevinin başına dönecek.



Parlamento üyesi ve Ahmedinejad'a olan yakınlığı ile tanınan Muhammed İsmail Kovsari resmi IRNA ajansına yaptığı açıklamada Ahmedinejad kendisini iyi hissetmediğini, ancak dinlendikten sonra tekrar görevi başına döneceğini belirtti. Internet üzerinde komplo teorileriyle meşhur bazı sitelerde ise Ahmedinejad'ın kısa süre önce bulunduğu Roma'da yüksek miktarda radyasyona maruz kaldığı gibi iddialara yer verildi.



Kaynaklara göre Ahmedinejad günde 20 saat çalışıyor ve salı gününden rahatsızlığı dolayısıyla tedavi altında tutuluyor.