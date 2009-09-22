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Dünya

Ahmedinejad ABD'ye gitti

22 Eylül 2009 16:31

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 64. BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın BM Genel Kurulunda yarın bir konuşma yapacağı belirtildi.
Ahmedinejad'a aralarında Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki'nin de bulunduğu üst düzeyde bir heyet ile Mecliste dini azınlıkları temsil eden gayrimüslim milletvekilleri eşlik ediyor.
ABD'deki medya bazı medya kuruluşlarına demeç verecek Ahmedinejad'ın birçok ülke lideriyle de ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Ahmedinejad'ın dördüncü ABD ziyaretinde çeşitli uluslararası kuruluşların toplantılarına katılacağı ve bu ülkede yaşayan İranlılarla da bir araya geleceği bildirildi.

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