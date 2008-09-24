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Dünya

Ahmedinejad: ABD yolun sonuna geliyor

İran Cumhurbaşkanı, BM'deki konuşmasında, "Amerikan imparatorluğu yolun sonuna geliyor" dedi

24 Eylül 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesinin barışçı amaçlı nükleer güce sahip olma hakkının bulunduğunu ve bazı "kabadayı" ülkelerin bu haklarını engelleme çabalarına direneceklerini söyledi.

Geç de olsa alabildiği ABD vizesiyle geldiği New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuşan Ahmedinejad, "Büyük İran halkı kabadayılığa direnecek, haklarını savunacaktır" dedi. İran ulusunun diyalogdan yana olduğunu belirten Ahmedinejad, "ama yasadışı taleplerini de kabul etmeyeceğiz" diye konuştu. 

'Siyonist rejim çöküşün eşiğinde'

Ahmedinejad konuşmasında ABD ve İsrail'i eleştirdi. "Amerikan imparatorluğu yolun sonuna geliyor" iddiasını dile getiren Ahmedinejad, bu ülkede yapılacak başkanlık seçiminde iş başına gelecek liderin, "ülkesinin dışına müdahale etmeyi bırakması gerektiğini" söyledi. 

Ahmedinejad, İsrail'e ilişkin olarak da "Siyonist rejim çöküşün tam eşiğinde" ifadesini kullandı. Ahmedinejad, "Günümüzde artık siyonist rejim çöküşün tam eşiğinde. Onlar için artık kendilerinin ve destekçilerinin açtıkları lağım çukurundan çıkış yolu kalmamıştır" şeklinde konuştu. İran Cumhurbaşkanı, "eli kanlı siyonistler, Avrupalıları ve Amerikalıları yönlendiriyor" dedi.

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