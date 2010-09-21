-AHMEDİNEJAD: 'ABD İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMASIN" TAHRAN (A.A) - 21.09.2010 - BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'yi ülkesinin iç işlerine karışmamaya çağırdı. İran'ın Fars ajansının bildirdiğine göre, Ahmedinejad, New York'ta Amerikan basınının temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Amerikan hükümeti tarafından atılması gereken ilk adımın tutum değişikliği olduğunu belirterek, "Amerikan hükümeti, Ortadoğu ve İran'a egemen olmaya kalkıştıkça, Tahran ile Washington arasındaki sorun çözülmez. ABD, İran ve Ortadoğu'nun işlerine karışmamalı" dedi. İran ile anlaşmanın Amerikan halkının çıkarına olduğunu söyleyen Ahmedinejad, ayrıca ülkesinin, P5+1 ülkeleriyle (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) nükleer dosyasıyla ilgili müzakerelere dönmeye hazır olduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, ABD eğer ülkesiyle bir savaş çıkarırsa, bunun sınırı olmayacağını söyledi. Ahmedinejad, "ABD hiçbir zaman ciddi savaş görmedi ve hiçbir zaman kazanamadı. ABD, savaşın neye benzediğini bilmiyor. Savaş olursa, bunun sınırı olmaz" dedi.