Ahmedinejad: ABD gücümüzden korkuyor

T24 - İran lideri Mahmud Ahmedinejad, Batı ve İsrail ile yarışabildiği için ABD'nin, İran'ın büyüyen askeri gücünden korktuğunu söyledi.



Mısır'da yayımlanan El Ekber gazetesiyle mülakat yapan İran Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail'in Tahran'a karşı takındığı katı tutumla ilgili olarak Washington'u, İran'ı itibarsızlaştırmaya ve Suudi Arabistan ile ihtilaf tohumları ekmeye çalışmakla suçladı.



İran'ın bölgedeki herhangi bir ülkeden askeri kapasite olarak farklı olduğunu ileri süren Ahmedinejad, ülkesinin askeri kapasite ve ilerlemesini artırmaya devam ettiğini, İsrail ve Batı ile özellikle de ABD ile yarışabilecek durumda olduğunu kaydetti.



"ABD, İran'ın kapasitesinden korkuyor" diyen Ahmedinejad, İran'ın kendine yönelik bir harekete izin vermeyeceğini ifade etti.



İran'ın nükleer bombaya sahip olmadığını yineleyen Ahmedinejad, İsrail'in sonunun kaçınılmaz olduğu yönündeki daha önceki açıklamalarını da tekrar etti. İsrail'in 300 kadar nükleer savaş başlığı olduğunu söyleyen Ahmedinejad, İran'ın nükleer kapasitesinin ise barışçıl olduğunu vurguladı.



Ahmedinejad, Washington yönetimini İran'ı Suriye, Hamas ve Hizbullah ile bir arada göstermekle suçladı. Ahmedinejad, ABD'nin İran, Suriye, Hamas ve Hizbullah'ı, Siyonist varlığı (İsrail) korumak için şeytan ekseni olarak tasvir ettiğini anımsatarak, ancak Siyonistlerin varlığının yok olmasının kesin olduğunu öne sürdü.



İran'ın, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisine suikast planladığı iddiasına da değinen Ahmedinejad, ülkesinin böyle bir suçu işlemeyi düşünecek en son ülke olduğunu, ancak ABD'nin İran'a karşı her zaman komplo uyguladığını kaydetti.



ABD'nin İran ile Suudi Arabistan arasındaki dostluktan korktuğunu ve bu yüzden anlaşmazlıkları kışkırttığını ifade eden Ahmedinejad, ABD'yi izlediği rotadan çıkarmak için dostluk unsurlarını derinleştirmek gerektiğini, Suudi Arabistan ile İran arasında halihazırda var olan ve kesilmeyen ilişkileri geliştirmek için Tahran'ın hazır olduğunu belirtti.