Ahmedinejad: 5 milyon kişinin Tahran'ı terk etmeli

T24- İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, her an deprem tehlikesi yaşayan Tahran'ı 5 milyon kişinin terk etmesi gerektiğini söyledi.



14 milyon nüfuslu Tahran, deprem tehlikesi altındaki başkentlerden biri. Uzmanlar, çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu ve birçok fay hattının geçtiği Tahran'da olası bir depremde yüz binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini söylüyor.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise böyle bir depremle baş edebilmek için ilginç bir yöntem öne sürdü.

Ahmedinejad, Başkent Tahran'da büyük bir deprem olabileceğini hatırlatarak en az 5 milyon kişinin kenti terketmesi gerektiğini söyledi.

İran lideri Pazar günü yaptığı açıklamada, Tahran'da fay hatları üzerinde oturan ve riskli bölgelerde bulunan 5 milyon kişinin şehri terk etmesi gerektiğini söyledi.

Mehr ajansının verdiği habere göre, Ahmedinejad şu sözleri sarfetti:

"İnsanlara şehri terk etmelerini emredemeyiz, ancak hazırlıklar yapılmalı. En az beş milyon kişi Tahran'ı terk etmeli ki, şehir kriz durumunda daha az kalabalık ve daha rahat yönetilebilir olsun. Bu kişilere şehri terk etmeleri için hükümet; toprak, düşük faizli kredi ve devlet desteği gibi teşvikler verebilir.

Depremin en zaman olacağını tahmin edemeyiz. Ama 13,8 milyonluk Tahran'da bir şey olursa, bunu nasıl yönetebiliriz?"

Daha önce de depreme karşı başkentin Tahran'dan taşınması gündeme gelmişti. Dini lider Ayettulah Ali Hamaney; yönetim organlarının başka bir kente nakledilmesini istemişti.

İran'da depremler sıklıkla yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki Bam şehrinde, 2003 yılında meydana gelen depremde 31 bin kişi hayatını kaybetmişti.