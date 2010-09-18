-AHMEDİNEJAD: "ABD DE ELİNDEKİ İRANLILARI SALIVERMELİ" TAHRAN (A.A) - 17.09.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Amerikalı Sarah Shourd'u serbest bırakmaları karşılığında, ABD'nin de kendi topraklarında ve başka yerlerde elinde tuttuğu İranlıları salıvermesi gerektiğini söyledi. Ahmedinejad, devlet televizyonunda kendisiyle yapılan bir söyleşide, "Sarah Shourd'un serbest bırakılması karşılığında bir şey umulmuyor, ama doğal olarak ve ahlaki açıdan, Amerikan hükümetinden bir jest yapması ve bazı ticari ürünleri ihraç ettikleri için Tayland'da, Gürcistan'da ve başka yerlerde ya da ABD'de yakaladıkları İranlıları salıvermesi beklenir" diye konuştu. İran'ın elindeki 3 Amerikalıdan biri olan Sarap Shourd, bir yılı aşkın esaretin ardından 500 bin dolar kefalet karşılığında salı günü salıverilmiş, Muskat'ta ABD'nin Umman Büyükelçiliği'ne teslim edilmişti. Shane Bauer ve Josh Fattal'la birlikte İran'a yasadışı yollarla girmek ve casuslukla suçlanan Shourd, 2009 yılının Temmuz ayında tutuklanmıştı.