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Dünya

AHMEDİNEJAD: "11 EYLÜL SALDIRILARI ABARTILDI"  TAHRAN (A.A)

07 Ağustos 2010 20:34

-AHMEDİNEJAD: "11 EYLÜL SALDIRILARI ABARTILDI"  TAHRAN (A.A) - 07.08.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıların abartıldığını ve saldırılarda ölenlerin sayısı konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. İran medyasının Tahran'da düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, New York ve Washington'da düzenlenen saldırıların ABD'de abartıldığını ifade eden Ahmedinejad, ABD'nin, bu saldırıları Afganistan ve Irak'ı ele geçirmek için bahane olarak kullandığını söyledi.  Ahmedinejad, New York'taki Dünya Ticaret Merkezinde ölenlerin sayısının açıklanan kadar yüksek olduğuna dair kanıt bulunmadığını ve "Siyonistlerin" saldırıdan önce uyarıldığını öne sürdü. Mahmud Ahmedinejad, "3000 kişinin öldüğünü açıkladılar, isimlerin açıklandığı hiçbir belge yoktu. Belki siz gördünüz, ancak ben görmedim" diyerek, ölenler arasında hiç "Siyonist" bulunmadığına da işaret etti. Ahmedinejad, ABD'yi tüm dünyada basına en çok sansür uygulayan ülke olmakla da suçladı.

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