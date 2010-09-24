-AHMEDİNEJAD: 11 EYLÜL SALDIRILARI AMERİKAN KOMPLOSU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2010 - BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yönelik saldırıların terörist örgüt tarafından düzenlendiğine genellikle Amerikan hükümeti yetkililerinin inandığını ileri sürdü. Ahmedinejad, başka bir komplo teorisine göre de ''ABD hükümetindeki bazı kesimlerin gerileyen Amerikan ekonomisini tersine döndürmek ve siyonist rejimi kurtarmak için Ortadoğu'da kontrolü sağlamak amacıyla saldırılar düzenlediğini'' belirtti. Ahmedinejad, BM Genel Kurulu'nda, ''dünyadaki birçok ulus ve politikacıyla birlikte Amerikalıların çoğunun bu görüşe katıldığını'' söyledi. ABD'li dini grupların Kur'an-ı Kerim'i yakma tehditlerine de değinen Ahmedinejad, ''bunun şeytani bir eylem olduğunu'' kaydetti ve elinde Kur'an-ı Kerim tutarak ''Gerçekler yakılamaz'' dedi. ABD'nin BM misyonunun sözcüsü Mark Kornblau, Ahmedinejad'ın sözlerini ''tiksindirici'' olarak nitelendirdi. Kornblau, ''Ahmedinejad, İran halkının iyi niyet ve duygularını temsil edeceği yerde tiksindirici ve ölçüsüz Yahudi karşıtı söylemleri ve bayağı komplo teorileri hakkında konuşmayı tercih etmiştir'' ifadesini kullandı. Batılı bir diplomat da ABD ile dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla salonu terk ettiklerini belirtti.