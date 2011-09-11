-Ahmedinejad: ''11 Eylül, ABD'nin bahanesiydi'' TAHRAN (A.A) - 11.09.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'nin 11 Eylül saldırılarını Irak ve Afganistan'da savaş başlatmak için bahane olarak kullandığını söyledi. Saldırıları ''karmaşık ve tasarlanmış bir oyun'' olarak nitelendiren Ahmedinejad, 11 Eylül olaylarının, halkı duygusal olarak etki altına almak ve Afganistan ile Irak'ın işgaline zemin hazırlamak amacı taşıdığını iddia etti. İran devlet televizyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasına göre Ahmedinejad, ABD'nin bu savaşları kendi ekonomik sorunlarını çözmek için başlattığını ileri sürdü. Ahmedinejad daha önce de 11 Eylül saldırılarının ''büyük bir yalan'' olduğunu söylemişti. İran Cumhurbaşkanı, geçen yıl New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu yeri ziyaret ederek 11 Eylül saldırılarının kurbanlarına saygılarını sunmak istemişti. Ancak Ahmedinejad'ın bu talebi geri çevrilmişti.