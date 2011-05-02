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Dünya

Ahmedinecad Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın yakın gelecekte Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

02 Mayıs 2011 03:00

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın yakın gelecekte Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilere açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Ahmedinejad'ın İstanbul'da yapılacak BM toplantısına katılmak için Türkiye'ye gideceğini bildirdi.

Bakan, ziyaretin birkaç hafta içinde yapılacağını duyurdu.

Son iki haftadır ortalıkta gözükmeyen ve Bakanlar Kurulunun son toplantısına da katılmayan Ahmedinejad, bugün kabine toplantısına katılarak dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e olan bağlılığını dile getirdi.

Bakanlar Kurulunun son toplantısına görevden alınması Ahmedinejad ve Hamaney'in arasını açan İstihbarat Bakanı Haydar Muslihi'nin katılmadı.

17 Nisan'da Bakan Muslihi'nin istifa talebi Ahmedinejad tarafından kabul edilmiş, ancak dini liderin karşı çıkması ile bakan yeniden göreve dönmüştü.

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