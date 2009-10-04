Ahmedinecad meğer Yahudiymiş!

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Mahmud Ahmedinecad’ın Mart 2008 tarihli bir fotoğrafında elinde tuttuğu kimlik belgesinde, eski soyadının “Saburciyan” olduğunun görüldüğünü yazdı.Gazete, Saburciyan’ın, Yahudi erkeklerin dua ederken kullandığı mavi beyaz şala İran’da verilen ad olan “sabur” kelimesinden türetildiğini ve “sabur dokuyan” anlamına geldiğini belirtti.Telegraph, Saburciyan ailesinin genellikle Ahmedinecad’ın doğum yeri olan Aradan’da yaşadığını da kaydetti. İranlı bir Yahudi de, “Saburciyan İran’da tanınmış bir Yahudi ismidir” dedi