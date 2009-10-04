T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinecad meğer Yahudiymiş!

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın ailesinin Yahudi kökenleri olduğu iddia edildi.

04 Ekim 2009 03:00

İsrail’in haritadan silinmesi gerektiği ve Yahudi soykırımının bir yalan olduğu şeklindeki sözlerini sık sık tekrarlayan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın ailesinin Yahudi kökenleri olduğu iddia edildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Mahmud Ahmedinecad’ın Mart 2008 tarihli bir fotoğrafında elinde tuttuğu kimlik belgesinde, eski soyadının “Saburciyan” olduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete, Saburciyan’ın, Yahudi erkeklerin dua ederken kullandığı mavi beyaz şala İran’da verilen ad olan “sabur” kelimesinden türetildiğini ve “sabur dokuyan” anlamına geldiğini belirtti.

Telegraph, Saburciyan ailesinin genellikle Ahmedinecad’ın doğum yeri olan Aradan’da yaşadığını da kaydetti. İranlı bir Yahudi de, “Saburciyan İran’da tanınmış bir Yahudi ismidir” dedi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24