Ahmedinecad, 'kibirden kurtulmuş yeni bir dünya düzeni' istedi

Birleşmiş Milletler 67. Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, "kibrin hegemonyasından kurtulmuş yeni bir dünya düzeni" hayal ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler 67. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Ahmedinecad, ayrımcılık ve adaletsizlik üzerine kurulu mevcut dünya düzeninden herkesin mutsuz olduğuna işaret etti ve dünyanın yeni bir düzene, yeni bir düşünme biçimine ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Yeni dünya düzeninin barışçıl olması ve güven üzerine kurulması gerektiğini ifade eden Ahmedinecad, yöneticilerin halklarından üstün değil, aksine onlara hizmetle yükümlü olduklarını vurguladı.

Ahmedinecad, herkesin adalet önünde eşit olduğu, çifte standartların bulunmadığı bir dünya düzeninin ancak tüm ülkelerin katkısı ile kurulabileceğini söyledi.

Görev süresi gelecek yaz sona erecek olan Ahmedinecad, "İran'ın erdemleri"nden söz ettiği konuşmasında, "Dünyanın mevcut berbat durumu ve tarihteki acı olayların, genel olarak dünyanın kötü yönetilmesinden ve kendini şeytana satmış güç merkezlerinden kaynaklandığını" ifade etti.

BM'nin tüm uluslara ait olduğuna dikkati çeken Ahmedinecad, "Üye ülkeler arasında ayrımcılığın varlığı, hepimize karşı büyük bir hakarettir. BM'de ayrımcılık ve tekelleşme, hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Bazı delegeler salonu terk etti

67. Genel Kurul toplantılarının ikinci gününde söz alan Ahmedinecad, İran'ın küresel bir vizyona sahip olduğunu ve dünyada barış, istikrar ile huzur sağlamayı amaçlayan her çabaya destek verdiğini savundu.

Ahmedinecad, söyle devam etti: "Günümüzde hegemonyacı güçlerin silah savaşı ve nükleer silahlarla kitle imha silahlarının tehdidi hüküm sürmektedir. İran, kendi fikirlerini empoze etmeye çalışan dünya güçlerinin tehdidi altındadır. Medeniyetsiz siyonistlerin büyük ülkemize karşı devam ettirdiği askeri eyleme geçme tehditleri, bu acı gerçekliğin açık bir örneğini oluşturmaktadır".

Güvensizliğin uluslararası ilişkilere gölge düşürdüğünü belirten Ahmedinecad, devam eden çatışmaları sona erdirmek için güven telkin eden herhangi bir otorite olmadığını ifade etti..

Ahmedinecad'ın BM Genel Kurulu'na seslendiği sırada ABD, İsrail ve diğer bazı batı ülkelerden delegelerin salonda olmadıkları dikkati çekti.