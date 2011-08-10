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Dünya

Ahmedinecad, İngiltere'ye demokrasi nasihatı dersi verdi!

Bir ülkenin polisi kendi vatandaşına nasıl böyle davranabilir" diye soran Ahmedinecad, İran'da 2009 seçimleri...

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - "Bir ülkenin polisi kendi vatandaşına nasıl böyle davranabilir" diye soran Ahmedinecad, İran'da 2009 seçimleri sonrası rejim karşıtı protestoların bastırılması sırasında onlarca kişinin ölümünü unutmuş gibiydi.

Ahmedinecad, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'de bir süredir devam eden gösterilere polisin müdahalesini değerlendirdi. 

İngiliz yetkililere nasihat ettiğini belirten Ahmedinecad, "Halka karşı bu vahşice davranış kabul edilebilir değil" ifadesini kullandı.

İngiltere'de gerçek muhalefetin sokaklarda şiddet uygulanan halk olduğunu söyleyen Ahmedinecad, İngiliz polisinin halka karşı şiddet uygulamasını "çirkin" olarak değerlendirdi.

Göstericilerin İngiliz yönetimince uyuşturucu kaçakçısı ve serseriler olarak adlandırılmasını sorgulayan Ahmedinecad, "İngiliz yetkililer, halkın sözünü dinlemeli ve kabul etmeli" dedi.

Ahmedinecad, İngiliz halkının fakirlik ve ayrımcılıktan bıktığını, gelecekten umutsuz olduğunu savundu.

İngiliz siyasetçilerden halka özgürlük ve sosyal konularda söz hakkı vermesini isteyen Ahmedinecad, "Batıda hiç kimsenin kontrol edemeyeceği sosyal bir patlamadan endişe ediyorum" diye konuştu.

Ahmedinecad, "İngiliz devlet adamları, başka ülkelerin içişlerine karışacaklarına, Afganistan, Libya ve bölgemize asker çıkaracaklarına kendi halklarının sorunlarını halletsinler" ifadesini kullandı.

İngiltere'deki olaylara polisin müdahalesi karşısında BM ve Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasını da eleştiren Ahmedinecad, bu olayların yüzde birinin başka bir ülkede meydana gelmesi halinde ilgili kurumların hemen insan hakları savunuculuğuna soyunacağını söyledi.

Ahmedinecad, dünya genelindeki tüm sorunların temelinde son birkaç asırdır uygulanan yanlış yöntemler olduğunu sözlerine ekledi.



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