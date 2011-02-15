Ahmedinecad, Gül'ün isteğini nasıl engelledi?

T24 - İsrail istihbarat sitesi Debka, resmi ziyaret için Tahran’da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dün Tahran sokaklarında gösteri yapan protestocularla görüşmek istediğini öne sürerek, İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad’ın Ankara ile kriz çıkması pahasına bunu engellediğini iddia etti.



Debka’nın iddiasına göre, rejimi protesto amacıyla dün Tahran’da sokaklara dökülen İranlı muhalif göstericiler, Cumhurbaşkanı Gül’ü yanlarına davet etti. Gül de daveti kabul ederek protestocuları selamlama kararı aldı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Gül’ün korumaları İran güvenlik yetkililerinden eskort istedi.

Ancak Debka’nın iddiasına göre İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad devreye girerek güvenlik yetkililerine, Ankara ile diplomatik kriz çıkma pahasına Gül’ün protestoculara yaklaşmasını engellenme emri verdi.

Cumhurbaşkanı Gül’ün bunun üzerine kararından vazgeçtiğini ileri süren Debka, iki lider arasındaki gerginliğin aynı gün düzenlenen ortak basın toplantısına da yansıdığını ve basın toplantısının kısa kesildiğini iddia etti.

İsrail istihbarat sitesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Mısır’daki gösterilere de en erken destek veren liderlerden biri olduğunu yazdı.

İranlı muhalifler, 2009’daki tartışmalı seçimin ardından yaşanan şiddet olaylarından sonra ilk kez dün Mısır ve Tunus’taki halk ayaklanmalarını desteklemek üzere sokağa indi. Tahran’daki gösterileri dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı gaz kullandı.



