Ahmedinecad Facebook'ta

İran’da 12 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin adayları, genç nüfusun dikkatini çekebilmek için teknolojinden faydalanıyor.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad ile en güçlü üç rakibi, oylarını artırmak için Youtube, Facebook ve Twitter gibi popüler internet sitelerinden yararlanıyor.



Şu an için en güçlü rakip olarak görülen eski Başbakan Mir-Hüseyin Musavi, Youtube’daki iki dakikalık videosunda seçim kampanyasından ve İran-Irak Savaşı’ndaki deneyimlerinden bahsediyor.



Ahmedinecad’ın Facebook hesabında 27460 üye var. Ahmedinecad, Farsça yazdığı ve İngilizceye çevirttiği blogları ile de seçmenlerine ulaşmaya çalışıyor.

