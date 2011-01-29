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Dünya

AHMED ŞEFİK HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ KAHİRE (A.A)

29 Ocak 2011 20:23

-AHMED ŞEFİK HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da Ahmed Şefik, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Devlet televizyonu, eski Sivil Havacılık Bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Şerif'in, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildiğini duyurdu. Kabine günlerce süren protesto gösterilerinin ardından bugün resmen istifa etmişti. Mısır'da istihbarat başkanı Ömer Süleyman'ın devlet başkan yardımcısı olduğu bildirildi. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, 1981'de iktidara geldikten sonra kendisine bir yardımcı atamamıştı. Süleyman'ın atanmasının, muhtemel bir iktidar devri planını gösterdiği ve halefi olarak gösterilen oğlu Cemal'in gözden çıkarılmış olabileceği belirtiliyor. Atamanın aynı zamanda, Mübarek'in eylüldeki devlet başkanlığı seçimine katılmayabileceğini de gösterdiği kaydediliyor.

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