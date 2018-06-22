Ahmed Musa durdurulamadı, D Grubu karıştı

Dünya Kupası D Grubu'nda Nijerya, İzlanda'yı 2-0 yendi ve son maçlar öncesine grup iyice karıştı. Novgorod'da oynanan karşılaşma 2 takım kadar, turnuvadan elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arjantin açısından da önemliydi.

İlk yarıda iki takım da çok etkili olamazken, 2. devre de sahneye Ahmed Musa çıktı. Galatasaray'ın da listesinde olan Ahmed Musa 49. dakikada takımını öne geçirdi. Maçın 75. dakikasında ise orta sahadan aldığı topla nefis ilerledi ve farkı ikiye çıkaran isim oldu. Karşılaşmanın 83. dakikasında İzlanda, Sigurdsson ile bir penaltı atışından faydalanamadı ve mücadele 2-0 Nijerya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece Nijerya, 2. maçlar sonunda 3 puana yükseldi. İzlanda ise 1 puanda kaldı. Bu sonuca en çok sevinen ise dün Hırvatistan karşısında dağılan Arjantin oldu. Tangocular, son maçta Nijerya karşısında elde edeceği galibiyetle gruptan çıkmaya çalışacak. Eğer Nijerya, bu maçta da galip gelirse gruptan çıkacak takım olacak

Nijerya karşısında mağlup olan ve 1 puanda kalan İzlanda'nın gruptan çıkması için ise Arjantin ve Nijerya'nın berabere kalıp, İzlanda'nın son maçta Hırvatları mağlup etmesi gerekiyor.

Bu arada Hırvatistan da bu sonuçla liderliği garantiledi.