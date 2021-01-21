Ahmed Kutucu Heracles'te

Schalke forması giyen milli futbolcu Ahmet Kutucu, Hollanda ekibi Heracles'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Transfer döneminde adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Schalke 04'lü milli futbolcu Ahmed Kutucu, kararını verdi.

Oyuncunun menajeri Ersin Akan genç futbolcunun geleceği ile ilgili, "Hollanda ve Belçika takımlarından da bir çok takım ilgileniyor. Bu iki lig futbolcuların gelişimi açısından çok değerli. Ahmed Kutucu ve kulübü de buna inanıyor ve kararını bu yönde verdi. Büyük ihtimalle kariyerini kiralık olarak bu iki ligden birinde sürdürecek" demişti.

Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.