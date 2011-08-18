-Ahmed: Erdoğan'ın Somali ziyareti tarihi bir jest İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinin tarihi bir jest olacağını belirterek, ''Bu, Türkiye halkının ve hükümetinin Somali'deki kardeşleriyle yan yana durma kararlılığı ve iradesini göstermekle kalmıyor aynı zamanda sorunun ve Somali'ye nasıl yardım edilebileceğinin altını çiziyor'' dedi. Ahmed, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İİT toplantısının öneminin, toplantıya katılan ülkelerin Somali'ye yardım etme konusunda hemfikir olması ve bazı taahhütlerde bulunmasından kaynaklandığına işaret eden Ahmed, Türkiye'nin cumhurbaşkanı, başbakanı ve halkıyla bu konuda liderlik rolü üstlendiğini belirtti. Ahmed, bu zirve ile yalnızca Somali'nin dostu olan ülkelerin değil, tüm İslam ülkelerinin, Somali'de yaşanan durumun zorluğunu fark ederek, yardım için harekete geçtiğini vurguladı. Gelişmiş ülkelerin yaşanan büyük sıkıntılar karşısındaki tutumuna ilişkin bir soru üzerine Ahmed, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin ve bazı İslam ülkelerinin şu ana kadar oynadıkları rolün batılı ülkeler tarafından görüleceğine ve belki bu ülkelerin de ortaya çıkmaya başlayacağına inanıyoruz. Bazı batılı ülkeler katkıda bulundu ancak bu şu anda ihtiyaç duyulana yaklaşmadı bile. Kendilerinden beklediğimiz rolü oynamadılar. Dünyaya şu mesajı vermek istiyorum; 21'inci yüzyılda çocuklar ve savunmasız insanlar açlıktan ölüyor. Biz, özellikle batının, bu sorunların önlenmesinde daha etkin bir rol oynamasını bekliyoruz.'' Somali halkı adına, yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteren Türkiye halkına teşekkürlerini ileten Ahmed, iki ülkenin yalnızca İslami değil, tarihi ve kültürel bağlara da sahip olduğuna işaret etti. Ahmed, ''Bu, Türkiye halkının büyüklüğünü de gösteriyor. Onlar öylece durup çocukların ve diğerlerinin ölmesini seyretmek istemiyor, bu yüzden bize yardıma geliyorlar'' dedi. -Geleceğe bakış- Ülkesinde yaşanan açlık sorununun çözümü için uzun vadede yapılması gerekenler bulunduğuna dikkati çeken Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Somali bir yokluk ülkesi değil. Pek çok kaynaklarımız var. Amacımız, halihazırdaki duruma ilişkin istikrarı oluşturmak. Ancak elbette geleceğe de bakıyoruz. Tarımı, hayvancılığı geliştirmek üzerine odaklanmak istiyoruz. Sahip olduğumuz tüm doğal kaynakları kullanmak ve sürdürülebilir bir ekonomi ile geleceği inşa edecek önlemleri almak istiyoruz. Uluslararası topluma şu mesajı vermek istiyorum. Tek sorunumuz, şu andaki kıtlıktan kaynaklanmıyor. Somali 20 yıldır güvensizlik ortamında yaşıyor ve şu anda yaşanan sıkıntılarda bu ortam da bir rol oynadı. Bu, bir ölçüde de uluslararası toplumun bu sorunların çözümü konusunda sorumluluk üstlenmemesinden kaynaklandı. Ancak bunun artık bir son olduğunu ve Somali'nin bundan sonra parlak bir geleceğe doğru ilerleyebileceğini umuyoruz.'' Ahmed, Somali'deki genel sorunların çözümü konusunda uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesine ilişkin Türkiye'nin liderlik rolü oynayıp oynayamayacağına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin bu yönde adım attığını ve bu rolde başarılı olacağına da inandıklarını söyledi.