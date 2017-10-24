Ahlat'taki tarihi mezarlıkta 600 mezar taşı düzeltildi

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde bulunan ve dünyadaki en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı\'ndaki kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, 7 yıldır devam eden çalışmalarda, 600 mezar taşının düzeltildiğini söyledi.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Karahan başkanlığında yürütülen çalışmalarda, yeni mezar taşlarıyla geometrik şekiller ortaya çıkarken, bugüne kadar 600 civarında mezar taşı düzeltilip, taşlardan 550\'sinin okuması yapıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Karahan, Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nın Türk-İslam tarihi açısından tek olduğunu belirtirken, mezarlığın 210 dönümden oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Karahan, şöyle konuştu:

\"Bölgenin, her yıl çevre temizliğini yapıyoruz. Yıkılmış olan taşları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Eğik taşları düzelterek, üzerlerindeki likeni temizliyoruz. Uzmanlarımız tarafından okumaları ve çizimleri yapılarak, arşivleniyor. Bu sezonla birlikte 7 yıl boyunca aşağı yukarı 600 civarında mezar taşının şakulünü alıp, düzeltmesini yaptık, 550 tane mezar taşının okumasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 500 taşın ise likenini temizledik. Bu çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın himayesinde Kültür Bakanlığı\'mızın katkı ve destekleriyle sürmektedir. Ahlat Selçuklu Mezarlığı, kültürel yapıyı, geçmişteki yerleşimi bize bildirmektedir. Taşların birçoğu, 32 usta tarafından yapılmıştır. Burada, çok büyük bir atölye var. Kültürel bir çalışma var. Bu mezar taşlarının devamı Divriği Ulu Cami’de de aynı şekilde süslemeleri görmekteyiz; çünkü Ahlat, çok büyük sanatkarları yetiştirip, Anadolu’ya gönderiyordu. Bu bakımdan da oldukça önemlidir. Ayrıca Ahlat ve Ahlat Mezar Taşları, Türk aydınlarının yetişerek, dünyaya yayılmasına vesile olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan da oldukça önemlidir. Bir de dünyanın hiçbir yerinde 4 metre yüksekliğinde ve tek parça taştan yapılmış 1 ve 1,5 metresi de yerin altına kadar giden böyle devasa taşlara rastlanılmıyor. Bunların üzerindeki süslemeler çok önemlidir. Selçuklular Dönemi\'nde Karatay Medresesi\'nde, Sırçalı Medresesi\'nde çeşitli yerlerde Kubadabad Sarayı\'nda, Divriği Ulu Cami’de, Kayseri’deki yapılarda gördüğünüz tüm süslemeleri burada görebiliyoruz. Geometrik süslemeler, palmetler, rumiler, ejderha başları bunların hepsi Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nda görülüyor.\"

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